ائتلاف المالكي يطالب بـ

2022/10/20 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد الزيادي، الى عدم الترويج لملفات الفساد إعلامياً وإظهارها الى دول العالم.

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إنه "يجب على الجميع احترام القانون وترك الأمر للقضاء والجهات المعنية للتحقيق في قضايا الفساد وكشف جميع التفاصيل ومحاسبة المتورطين".

واعتبر أن "الترويج لقضيا الفساد عبر وسائل الاعلام يعطي انطباعاً سيئاً عن الوضع في العراق وبالتالي سيكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية وطاردة للاستثمار الخارجي في البلاد".

وتناقش وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حساب امانات الضرائب في مصرف الرافدين، فيما تناولت الصحافة العالمية هذا الملف الذي هز الرأي العام.

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