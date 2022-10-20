النقل: تركيا هيأت أراضيها للربط السككي مع العراق

2022/10/20 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد أحد تشكيلات وزارة النقل، اليوم الخميس، عن التوجه الى تطوير شبكة سكك الحديد في العراق وربطها بمنافذ دول الجوار، فيما أشار إلى أن الجانب التركي هيأ اراضيه استعدادا للربط السككي مع العراق.

وقال مدير عامل الشركة، طالب الحسيني، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "الحكومة قدمت دعماً كبيراً لتطوير خطوط سكك الحديد، لذلك تم توقيع عقد مع شركة عالمية لإعادة وتقديم دراسة الجدوى والتصاميم لتطوير شبكة السكك الحديد وربط جميع المنافذ مع دول الجوار، بالإضافة الى تفعيل ميناء الفاو الكبير الذي سيعتمد على السكك بنسبة 44% وهو ينافس ميناء قناة السويس".

وأضاف أن "الجانب التركي هيأ أراضيه استعداداً للربط السككي مع العراق، وهنالك نقاشات واجتماعات مستمرة لتحديد نقطة الربط".

وأوضح أن "الشركة تتجه نحو تطوير شبكة سكك الحديد من خلال شركة إيطالية وننتظر منها تقديم الدراسة والتصاميم اللازمة لتحديد نقطة الربط مع الجانب التركي"، مبيناً أنه "ضمن بنود العقد سيتم تقديم الصيغة النهائية لإعداد الدراسات والتصاميم نهاية العام الجاري".

وبين أن "تاريخ خطوط سكك الحديد في العراق مر عليها 110 سنوات، حيث إن الآليات والمعدات وحتى الكادر البشري يحتاج إلى تجديد وتطوير، ونحن عاجزون عن تنفيذ أي مشروع بسبب قلة التخصيصات المالية".

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