خبير يكشف الجدوى من تعدد انشاء المطارات في المحافظات

2022/10/20 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير في مجال الطيران فارس الجواري، اليوم الخميس، عن المعايير المطلوبة لإنشاء مطارات متعددة من عدمه، مبينا ان زيادة اعداد المطارات يسهم في خلق التنافس بين شركات الطيران لصالح المستهلك.

وقال الجواري، لـ(بغداد اليوم) إن "المطارات المدنية واجهة حضارية لاي مدينة، لكن يجب ان تقام على أساس مدروس، مثل الجدوى الاقتصادية من بناء هكذا مطارات وحاجة المسافرين والمسافة بين مطار والاخر".

واضاف ان "بناء مطار كربلاء الدولي مهم للغاية رغم وجود مطار النجف بجواره كون المحافظة بحاجة لاستقبال الضيوف بشكل مباشر والتي تعد واجهة دينية سياحية مهمة وهذا الامر ينطبق على مطار نينوى ذات الكثافة السكانية المرتفعة والنشطة في مجال الاقتصاد والنفط رغم وجود مطار كركوك المجاور ايضا"

وتابع ان "تخطيط المدن الحديثة يعتمد في الدرجة الأساس على بناء منظومة نقل متطورة، وهذه المنظومة تتطلب وجود نقل جوي أضافة الى النقل البري والبحري، ولهذا فان تخطيط العمراني يجب ان يلبي حاجة المواطنين في هذه المدن، ولا ضير وجود في كل محافظة مطار، لكن يجب ان يكون بين كل مطار ومطار مسافة اكثر من (100) كليو متر ".

واشار الى ان "تعدد المطارات يصب في صالح المسافرين كون تلك الخطوة ستسهم بفتح التنافس ما بين شركات الطيران كتخفيض في تذاكر السفر وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطنين".

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