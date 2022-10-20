العراق يعيد الدوام الرسمي بنسبة 100%: كورونا اصبح “مرضاً مجتمعياً”

2022/10/20 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة العراقية، يوم الخميس، اعادة الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بنسبة 100%، معتبرة ان وباء كورونا المستجد اصبح “مرضاً مجتمعياً”.

وجاء في بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه “لاحقاً بقراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) 21 لسنة 2021 الفقرة 6 و25 لسنة 2021 الفقرة 2، ولكون المرض أصبح مجتمعياً في الوقت الحالي، فقد تقرر ان يكون الدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بنسبة 100%”.

والزم البيان الموظفين كافة، بجلب بطاقة لقاح تثبت تلقيهم أحد لقاحات كوفيد19، مستثنيا من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة، وإلزامه بجلب فحص PCR سالب أجري خلال 72 ساعة، يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد19.

ووجه البيان المؤسسات الحكومية كافة بأن تقوم بحث منتسبيها على تلقي اللقاحات، وكذلك المراجعين تنفيذاً للفقرة 7 من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 16 لسنة 2021.

وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه حملّ المؤسسات الحكومية مسؤولية تطبيق الإجراءات الواردة في التوجيه، ومتابعة منسوبيها.

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