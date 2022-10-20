قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا جديدًا للسعودية: احتموا بالقصور الزجاجية

2022/10/20 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، تحذيرا جديدا للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مطالبهم بالتوقف عن "التدخل" في شؤون بلاده، على حد تعبيره.

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