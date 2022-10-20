بايدن يشكر تراس ويتعهد بمواصلة التعاون مع المملكة المتحدة

2022/10/20 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، متعهدا بمواصلة "التعاون الوثيق" مع الحكومة البريطانية في المستقبل.

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