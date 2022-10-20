2022/10/20 | 20:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس 10/20/2022، استقالتها من رئاسة...

ظهرت المقالة ليز تراس تستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية بسبب ضغط البرنامج الاقتصادي أولاً على المسلة.

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