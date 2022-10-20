2022/10/20 | 20:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإشراف دائرة التدريب في وزارة الدفاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تقرر قبول منتسبي الحشد الشعبي في دورات الكليات العسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تقرر قبول منتسبي الحشد الشعبي في دورات الكليات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).