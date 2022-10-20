2022/10/20 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، القاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (٢ كيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “في عملية نوعية متقنة اشتركت فيها قيادة شرطة المحافظة و مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة، تم من خلالها القاء القبض على تاجرين للمخدرات في كمين محكم وضبط بحوزتهما مواد مخدرة تقدر بـ٢ كيلو غرام”.

وأكدت انه “إحالة المتهمين الى القضاء لينالا جزاءهما العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية متقنة.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (2) كغم من مادة الكرستال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية متقنة.. القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (2) كغم من مادة الكرستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).