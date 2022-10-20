2022/10/20 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن 15 نائباً “مستقلاً”، اليوم الخميس، تشكيل جبهة معارضة لحكومة محمد شياع السوداني، المراد تمريرها من الأحزاب الحاكمة، داخل مجلس النواب، وذلك لمواجهة المحاصصة الحزبية والفساد المالي والإداري.

وأوضح النائب المستقل هادي السلامي، أن “من خلال الدور الرقابي داخل مجلس النواب، ستعمل جبهة المعارضة على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار”.

وأضاف السلامي “نحن النواب المستقلين بالإضافة إلى كتلة (إشراقة كانون) قررنا مقاطعة جلسة تشكيل الحكومة، واللجوء إلى المعارضة السياسية”.

وتابع “ليس لدينا أي علم بشأن ما يحدث عن مشاركة بعض النواب المستقلين في تشكيل الكابينة الوزارية”، مؤكداً “سيكون لنا تكتلاً خاصاً داخل مجلس النواب، تحت مسمى (المعارضة البرلمانية) لمحاربة الفساد والقضاء على المحاصصة في مؤسسات الدولة”.

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان جبهة معارضة لحكومة السوداني.. “ستعمل على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان جبهة معارضة لحكومة السوداني.. “ستعمل على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).