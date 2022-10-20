2022/10/20 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم حراك الجيل الجديد، الذي يتزعمه شاسوار عبد الواحد، اليوم الخميس، موقفه من المشاركة في الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان، عقب لقاء مشترك بين عبد الواحد ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، انه “بعد استفتاء عدد كبير من المواطنين والناخبين وبعد مناقشات داخل الحراك، قررنا عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة”.

وأكد عبد الواحد أن “حراكه لن يتولّى أي وزارات أو مناصب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد يحسم موقفه من المشاركة في حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد يحسم موقفه من المشاركة في حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).