أسعار الغاز تقفز 14% في أوروبا

2022/10/20 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في نهاية تعاملات اليوم، بنسبة 14٪، لتصل إلى 1302.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في الـ 17 من أكتوبر إلى أقل من 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ 20 يونيو، لتصل إلى 1288 دولارا، مسجلة انخفاضا بنسبة 9.5٪.

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