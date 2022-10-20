توجه عراقي لإنتاج الكهرباء من النفايات 

2022/10/20 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، عن توجه حكومي لتشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة، فيما اشارت الى التحرك لاستثمار بقايا الطعام في النفايات.

وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة عيسى فياض، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بتوجيه من رئاسة الوزراء، نعمل على تشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة بالتعاون مع امانة بغداد ووزارة البلديات وهيئة الاستثمار"، مبيناً أن "القانون تضمن شروطاً مبسطة للمستثمرين، لإنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار غاز الميثان".

وأوضح، أن "كل شخص يولد من كيلوغرام إلى كيلوغرام وربع الكيلوغرام من المخلفات في عموم العراق، ففي محافظة بغداد يومياً تنتج ما بين 8 آلاف الى 10 آلاف طن من المخلفات، 40% منها نفايات عضوية أي بقايا الطعام"، مؤكداً "وجود خطوة جديدة وعلمية لاستثمار مخلفات الطعام، من خلال اضافة مادة بروتينية لاستخدامها كإعلاف للحيوانات".

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