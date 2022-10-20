2022/10/20 | 20:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rvRNKE_eVqk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيان نوري المالكي هام جدا لتشكيل الحكومة القادمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيان نوري المالكي هام جدا لتشكيل الحكومة القادمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).