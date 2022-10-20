المخابرات التركية تتواجد في الإقليم تحت عناوين

2022/10/20 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الخميس، عن خارطة انتشار المخابرات التركية داخل اقليم كردستان، مبينا ان المخابرات تتواجد تحت عناوين شركات تجارية ومنظمات.

وقال الشيخ في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "المخابرات متغلغلة في جميع أجزاء الإقليم ولا يوجد رادع لها".

وأضاف أن "المخابرات التركية نفذت حملة اغتيالات منظمة في مدن كردستان وخاصة في السليمانية وكرميان ورابرين"، مبينا ان "هناك عدة أشكال لانتشارها، من بينها على شكل منظمات وشركات تجارية".

واعلنت المخابرات التركية في الآونة الاخيرة عدة عمليات تصفية لقيادات في الحزب العمال الكردستاني التركي المعارض داخل الاراضي العراقية.

من جانبه، اتهم عضو حركة التغيير عدنان عثمان، اليوم الخميس، حكومة بغداد بالتغاضي عن نشاط المخابرات التركية، مطالبها باتخاذ موقف حازم من تكرار الخروقات التركية على أراضي الإقليم.

وقال عثمان لـ(بغداد اليوم) إن "بغداد مطالبة باتخاذ موقف صارم وحازم من تكرار نشاط المخابرات التركية في محافظات إقليم كردستان".

وأضاف أن "بغداد هي المسؤول الأول والأخير عن تأمين مناطق البلاد، ومايجري من صمت إزاء تكرار النشاط العسكري والاستخباري للجيش التركي، ومجاملة أنقرة على حساب سيادة العراق".

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