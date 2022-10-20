حريق يطال فندق (ايف) بمنطقة عنكاوا في أربيل

2022/10/20 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-اربيل أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باندلاع حريق في فندق "ايف" بمنطقة عنكاوا بأربيل، مبينا ان فرق الدفاع المدني شرعت بإنقاذ المحاصرين داخله.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "حريقا اندلع في فندق "ايف" بمنطقة عنكاوا بأربيل".واضاف المصدر ان"فرق الدفاع المدني تكافح الحريق وبدأت بإنقاذ عدد من المواطنين داخل وسط تسجيل حالات اختناق لبعض المواطنين".

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