القاسم يهزم نفط البصرة.. ومارادونا يقود نوروز للفوز على الصناعة

2022/10/20 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص القاسم فوزا ثمينا من مستضيفه نفط

البصرة بنتيجة (1-0)، في المباراة التي

أقيمت اليوم الخميس في ملعب الفيحاء

بمدينة البصرة الرياضية، ضمن الجولة 3

من الدوري العراقي الممتاز.

وخطف عمار كاظم هدف الفوز

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