وزارة الصناعـة تـرد اتهامات نائب برلماني بشأن سماد (الداب) المسرطن

2022/10/20 | 20:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الصناعة والمعادن على

الاتهامات التي نشرتها احدى الوكالات

الاخبارية المحلية نقلا عن نائي

برلماني بتهمها بانتاج سماد ( الداب)

المسرطن والذي سيسبب موت جماعي بعد

سنوات ( على حد قوله) ، مؤكدة ان

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