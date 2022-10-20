بوتين أرسل له 20 زجاجة فودكا و

2022/10/20 | 20:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الخميس، على تسجيلات صوتية مسربة له، قال في جزء منها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل له 20 زجاجة من الفودكا و"رسالة لطيفة للغاية" في عيد ميلاده الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" عن التسجيلات.

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