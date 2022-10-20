2022/10/20 | 21:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفاء اللامي: التيار الصدري يراهن على فشل الحكومة المقبلة بسبب النهج السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hlueo0_oysQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صفاء اللامي: التيار الصدري يراهن على فشل الحكومة المقبلة بسبب النهج السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صفاء اللامي: التيار الصدري يراهن على فشل الحكومة المقبلة بسبب النهج السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).