الزراعة توجه بإطلاق تجهيز البذور والأسمدة للفلاحين

2022/10/20 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم بيع البذور سيكون بنسبه 50%.

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