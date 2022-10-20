رجل اعمال عراقي يكشف خطة تجاوز العقوبات خلال الاستيراد من روسيا

2022/10/20 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف رجل اعمال عراقي اليوم الخميس، آلية استيراد العراق من روسيا وتجاوز العقوبات الاميركية، فيما أشار الى ان السوق العراقية تعتمد على الحبوب الروسية بنسبة 50% وخصوصا فيما يتعلق بحبوب الأعلاف.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن مدير الشركة العراقية للإنتاج والتسويق محمود عطشان دخيل، قوله الذي تابعته (بغداد اليوم) إن "شركته بصفتها شركة زراعية متخصصة في توريد الأعلاف والحبوب (حبوب للأعلاف) إلى العراق تهدف من خلال مشاركتها في منتدى (صنع في روسيا) إلى توسيع العمل التجاري مع الجانب الروسي وتوطيد علاقات مباشرة مع الشركات الروسية بعيدا عن الوسطاء"، مبينا أن "ذلك سيساهم في زيادة المشتريات من روسيا".

وعن تأثير العقوبات على التعاون التجاري بين روسيا والعراق، قال رجل الأعمال العراقي، إن "العقوبات عقبة كبيرة لكنه يجري العمل على تنظيم الحوالات المالية مع روسيا عبر دول ثالثة"، ولفت إلى أن "شركته تشحن الحبوب من الموانئ الروسية المطلة على البحر الأسود ومن ثم عبر تركيا".

واليوم انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي "صنع في روسيا"، والذي يهدف لتعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية ومزاياها.

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