حصيلة الهجوم الإرهابي شمال بعقوبة

2022/10/20 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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استشهاد مقدم بالشرطة وإصابة ٢ من المنتسبين حصيلة نهائية للهجوم الارهابي في منطقة الحد الاخضر قرب ناحية العبارة ١٥كم شمال بعقوبة

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