2022/10/20 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط وإصابة عنصري شرطة باشتباكات في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط وإصابة عنصري شرطة باشتباكات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).