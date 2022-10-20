الإطار يفوض السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة

2022/10/20 | 21:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الإطار التنسيقي، الخميس 10/20/2022، عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد...

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