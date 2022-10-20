نتائج الجولة الثالثة من مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2022- 2023

2022/10/20 | 21:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه نتائج الجولة الثالثة من مباريات دوري كرة القدم الممتاز للموسم 2022 – 2023 :

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