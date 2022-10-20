(بالصور).. الشرطة يحقق فوزاً صعباً على فريق الديوانية ويضيف ثلاث نقاط لرصيده

2022/10/20 | 21:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خبر

فاز فريق نادي الشرطة على ضيفه فريق الديوانية بهدف للاشيء، في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الثالثة من مباريات الدوري الممتاز للموسم 2022 – 2023.

جاء هدف الفوز من اللاعب محمود المواس في الدقيقة (24) من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من كلا الفريقين.

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