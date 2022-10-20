2022/10/20 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المركز السينمائي المغربي الخميس تعليق عرض الفيلم السينمائي "زنقة كونتاكت" بسبب تضمنه موسيقى للفنانة الصحراوية مريم منت حسان، المدافعة عن استقلال الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسيقى لفنانة صحراوية تمنع عرض "زنقة كونتاكت" في المغرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسيقى لفنانة صحراوية تمنع عرض "زنقة كونتاكت" في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).