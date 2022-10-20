2022/10/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 23 تموز/يوليو 2019 من مخيم الهول في سوريا © ا ف ب/ارشيف دليل سليمان باريس (أ ف ب) – أعادت فرنسا الخميس دفعة جديدة من أطفال ونساء انتقلوا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها منظمات جهادية خلال فترة “الخلافة” لتنظيم الدولة الإسلامية، وهو موضوع حساس في بلد تعرّض لهجمات إرهابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا أعادت 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا أعادت 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).