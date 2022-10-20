وفاة صهر لخامنئي معروف بمواقفه المنتقدة لولاية الفقيه

2022/10/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران,-أ ف ب) – توفي عن عمر 96 عاما، الشيخ علي طهراني، صهر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي عرف بمعارضته لشاه إيران قبل انتصار الثورة وانتقاده للجمهورية الإسلامية التي قامت بعدها، وفق ما أفادت وكالة “إيسنا” الخميس.وتزوج علي مرادخاني المعروف بطهراني، من بدري، شقيقة خامنئي، عام 1962 في مدينة مشهد […]

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