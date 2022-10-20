واشنطن: إيران أرسلت عسكريين للقرم وتشارك مباشرة في الحرب الروسية على أوكرانيا

2022/10/20 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الخميس، إن عسكريين إيرانيين زاروا شبه جزيرة القرم للمساعدة في العمليات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار.

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