2022/10/20 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه باستبعاد أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لمدرسة المستقبل المركز الخبري الوطني.

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