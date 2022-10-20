2022/10/20 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين فجروا منزل مواطن بعدما فشلوا في محاولة اختطافه في وقت سابق، فيما أصيب ضابط ومنتسب بالشرطة بالاشتباك مع المسلحين.وقال المصدر ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة 3 عناصر في القوات الأمنية إثر اشتباكات مع “داعش” في ديالى المركز الخبري الوطني.

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