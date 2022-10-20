الأسواق تنتهز فرصة سقوط الدولار.. صعود الأسهم والذهب والنفط

2022/10/20 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تشهد الأسهم الأمريكية الآن تقلبات طفيفة، حيث تفاعل وول ستريت مع استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، بجانب أيضًا بيانات البطالة والإسكان الامريكية، لتدخل في موجة عامة من التضارب صعودًا وهبوطًا، ولكنها تستقر الآن على الصعود.

تحاول الأسهم الأمريكية الاستفادة من أسبوع حاسم، وذلك لأنه يشهد عدد من إعلانات الأرباح لعدد من الشركات المدرجة بالسوق الأمريكي، وبالفعل حققت الأسهم الأمريكية عدد من المكاسب خلال الأيام القليلة الماضية.

موسم الأرباح

يبدأ موسم أرباح الربع الثالث مع إصدار الشركات لتقارير الأرباح في ظل بيئة مليئة بالتحديات بسبب الدولار القوي واستمرار التضخم المرتفع.

أفادت أنباء رويترز بأن التوقعات تشير لارتفاع أرباح أسهم مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة السابقة، لتكون هذه أبطأ فترة نمو منذ الربع الرابع لعام 2020.

ولكن يركز السوق الآن على المشاريع التنفيذية المستقبلية، وتشير تقديرات المحللين إلى أن ارتفاع بنسبة 8% بالأرباح خلال العام المقبل، وفق بيانات ريفينتف، ولكن يشك المستثمرون في صحة التوقعات في ظل الركود المخيم.

وقعت تصفية في سوق الأسهم تسببت في تخفيض تقييمات الأسهم، ولكن أي تراجع في توقعات الأرباح سيدمر أي جاذبية متبقية للسوق.

عاجل: بيانات البطالة تمنح الفيدرالي الضوء الأخضر نحو تشدد أعنف

الفيدرالي لا يجب أن يتفاعل مع الأسهم

أدلى عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية سانت لويس جيمس بولارد ببعض التصريحات، اليوم الخميس، وقال: "ليس من الواضح ما إذا كان يجب أن يكون تسعير الأسهم هو المقياس الرئيسي للسيولة المالية".

وأضاف بولارد: "يجب ألا يتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع الانخفاضات في سوق الأسهم".

وفيما يتعلق بالفائدة قال بولارد: "يجب أن يتصرف الفيدرالي الأمريكي بقوة أكبر إذا لم ينخفض التضخم بما يطابق التوقعات.



وأكد أن ليس هناك ما قد يمنع الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعيه المقبلين في نوفمبر وديسمبر، لا يزال من السابق لأوانه تحديد مقدار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر".

جاذبية الأسهم

قال الاستراتيجيون في بنك سيتي غروب، إن أسهم التكنولوجيا والأسهم الأميركية أصبحت جذابة أكثر في ظل التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.

وتوقع البنك ارتفاع الأسهم العالمية 18% في نهاية عام 2023، إلا أنه حذر من أن تشهد أسواق الأسهم بعض التذبذبات.

وأضاف أن اهتمام المستثمرين سيتحول بشكل متزايد إلى المخاطر على عوائد الأسهم، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم الاستمرار في تفضيل الأسهم الدفاعية فضلا عن الأسهم الدورية.

وجهة نظر مغايرة..



غير جذابة

قال جولدمان ساكس: "مع تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2٪ أعلى من هدفنا الأساسي لنهاية العام عند 3600 و 17٪ فوق الهدف الهبوطي لسيناريو الهبوط الصعب عند 3150، فإن المخاطرة لامتلاك مؤشر الأسهم الأمريكية الواسع غير جذابة".

وأضاف (NYSE:GS): "لكن البيع بنسبة 25٪ في سوق الأوراق المالية يعني أن هناك صفقات يجب إجراؤها في قطاعات معينة، حتى لو ظلت التقييمات أعلى من المتوسطات التاريخية".

وفقًا لمحلل جولدمان ساكس ديفيد كوستين: " يجب على المستثمرين النظر في الأسهم الصغيرة والأسهم ذات القيمة"، وقال كوستين: "تبدو الأسهم ذات القيمة والمدى القصير جذابة بالنسبة إلى الأسهم طويلة الأجل والنمو ...



شريطة أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة".

بيانات البطالة والتصنيع والإسكان

وسجلت إعانات البطالة انخفاضًا إلى 214 ألف طلب لتخالف توقعات الخبراء، حيث كان المتوقع أن تسجل 230 ألف.



خاصة أنها قد سجلت 226 ألفًا الأسبوع الماضي.

وبذلك ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 212.25 ألفًا.

جاءت بيانات التصنيع الأمريكي سلبية هذه المرة، حيث سجل مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية تراجعًا في شهر أكتوبر وسجل -8.7 بعد أن كان مقدر له أن يسجل -5 فقط.

وسجلت مبيعات المنازل في أمريكا 4.71 مليون منزل في سبتمبر، منخفضة عن الشهر السابق حينما سجلت 4.78 مليون منزل في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ سوق العقار في أمريكا.

الأسهم الآن

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعات طفيفة الآن في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بهبوط الدولار وبداية أسبوع تقارير أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز الآن بنحو 311 نقطة أو بنسبة 1% تقريبا ليسجل 30735 نقطة.



وصعد مؤشر S&P بمقدار 33 نقطة أو بنسبة 1% تقريبا ليصل إلى 3728 نقطة.

فيما قفز مؤشر ناسداك بحوالي 1.5% أو 165 نقطة ليسجل 11268 نقطة.

وتحاول الأسهم الأمريكية التعافي من موجة التعليقات المتشدد من قبل أعضاء الفيدرالي، والتي بدورها تدعم الدولار في مواجهة بقية الأصول.

الذهب الآن

قفزت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي بقوة خلال اللحظات الحالية عند مستويات قرب الـ 1645 دولار للأوقية مرتفعة بنسبة 1%.

وفي المقابل صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 1% أيضًأ، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1650 دولار للأوقية.

الدولار الآن

هبط مؤشر الدولار في اللحظات الحالية متفاعلاً مع صعود الذهب والنفط والأصول الأخرى.

وسجل مؤشر الدولار الآن مستويات الـ 112 منخفضًأ بحوالي 0.72%.

السندات الآن

فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بحوالي 0.37% ليسجل 4.144.

النفط الآن

صعد خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات إلى مستويات الـ 86 دولار للبرميل وبنسبة 1.9%.

وفي المقابل ارتفع خام برنت إلى مستويات 94 دولار بنسبة 1.6% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسواق تنتهز فرصة سقوط الدولار.. صعود الأسهم والذهب والنفط ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسواق تنتهز فرصة سقوط الدولار.. صعود الأسهم والذهب والنفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).