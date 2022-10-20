ديوان الرقابة المالية يصدر بيان بشأن الأمانات الضريبية وطريقة سحب المبلغ

2022/10/20 | 22:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطريقة سحب المبلغ.

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