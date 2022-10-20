2022/10/20 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XzH6EooHQl8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد جودت : استقلال سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل مدعوم دوليا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد جودت : استقلال سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل مدعوم دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).