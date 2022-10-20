اقليم كردستان يكشف مصير الفائض المالي لعائداته النفطية

2022/10/20 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان جهاد حسن، اليوم الخميس، عن مصير عائدات نفط الإقليم.وقال حسن لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة المركزية أعلنت زيادة في معدل إيرادات الإقليم بلغت 3 مليارات دولار، ولكن هذه الأموال لها أبواب صرف كثيرة".وأضاف أن "الاقليم لديه التزامات ورواتب موظفين ومتقاعدين، فضلا عن وجود مستحقات للشركات النفطية، وديون للبنوك ورجال أعمال ومقاولين، بذمة حكومة كردستان أثناء الأزمة المالية"، مشيرا الى ان "حكومة الاقليم اضطرت للاستدانة لتسديد تلك المستحقات".

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