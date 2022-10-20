2022/10/20 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر وزير التربية علي الدليمي، اليوم الخميس، توجيها بعد حادثة مدرسة المستقبل في كربلاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التربية وجه باستبعاد أحد أعضاء الهيأة التأسيسية لمدرسة المستقبل ووضع المدرسة تحت إشراف الوزارة لحين استكمال التحقيق مشدداً على الالتزام بالمعايير الأخلاقية في التعامل مع أولياء أمور التلاميذ والطلبة".وقال الدليمي ان "التصرفات التي قام بها أحد مؤسسي مدرسة المستقبل الأهلية في كربلاء لا تليق بالتربويين"، مبينا ان "الوزارة سبق أن وجهت بمنع دخول المؤسسين في المدارس".ولفت البيان الى ان "الدليمي وجه بعزل عضو الهيأة التأسيسية جراء الفعل المرفوض الذي قام به مع أحد أولياء الأمور"، مبينا ان "الفعل يتقاطع مع الصفات والأخلاق التي ترتكز عليها العملية التربوية والتعليمية".وافاد البيان ان "الوزير وجه مدير عام تربية كربلاء باستبعاد مؤسس مدرسة المستقبل الأهلية ووضع المدرسة تحت إشراف الوزارة لحين استكمال التحقيق"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بالمثل العليا والسمات الحميدة التي يتمتع بها الرجل التربوي وعكس الصورة البيضاء للمؤسسة التعليمية في العراق".ونشرت (بغداد اليوم)، الخميس، مقطع مصور يوضح اعتداء مدير مدرسة المستقبل الأهلية بالضرب على والدة طالب، في طويريج بمحافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه لوزير التربية بعد حادثة مدرسة كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه لوزير التربية بعد حادثة مدرسة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).