سباق الخضراء.. السوداني يسارع الخطى لدخول البرلمان قبل التشرينيين ويعثر بالحجرة السنية

2022/10/20 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد يسابق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الزمن من أجل الإسراع في تثبيت أقدامه في السلطة وعقد جلسة منحه الثقة النيابية خشية تفاقم تظاهرات 25 تشرين ووصولها الى مجلس النواب وتعطيله وتوقف مشوار الرئاسة.

ويقول القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي لـ(بغداد اليوم) إن "القوى الشيعية سلّمت السوداني جميع الاسماء الخاصة بالحقائب الوزارية الشيعية فيما منحته الحرية باختيار الوزراء المرشحين أو استبدالهم".وبشأن حسم المكون السني لأسماء مرشحيه، ذكر الفتلاوي أن "الاسماء التي وصلت إلى السوداني مكررة وغير كفوءة وبالتالي تمت إعادتها لغرض تغييرها"، فيما بين أن "القوى الكردية سلمت الاسماء المرشحة وطالبت بعدم استبدالها".وتتضارب الانباء بشأن تحديد موعد جلسة الثقة للحكومة العراقية الجديدة، وسط تأكيد اطاري على ابقاء السبت المقبل موعدا لتمرير حكومة محمد شياع السوداني، في وقت تشير الانباء الى ان قادة الاطار طالبوا بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين. وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع اجتماع لقادة الاطار التنسيقي، في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لبحث اليات تسريع تشكيل حكومة محمد شياع السوداني وتحديد موعد جلسة منح الثقة.خشية من اقتحام البرلمانالى ذلك اكد مصدر امني رفيع لـ(بغداد اليوم) أن "القطعات الامنية ستنتشر بكثافة صباح يوم الاثنين المقبل ولغاية يوم الاربعاء لتأمين جلسة مجلس النواب".واضاف أنه "سيتم قطع الجسور والطرق المحيطة بالمنطقة الخضراء كإجراء احتياطي كما حصل أثناء انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة"، مبينا ان "الانتشار الامني يأتي تحسباً لانطلاق تظاهرات في يوم الثلاثاء المقبل 25 تشرين الأول استذكاراً لتظاهرات تشرين وخشية اقتحام البرلمان مجددا".

الاطار يفوض السوداني..



ويستثني وزارتين من المحاصصة

من جانبه، اعلن الاطار التنسيقي، تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزرارات التي تتعلق بوزن الاطار وتدوير الوزارات بين المكونات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة.وقال الاطار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "عقد اليوم الخميس ٢٠-١٠-٢٠٢٢ اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف".واضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات"، مضيفًا ان "الاطار التنسيقي فوض السيد السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد".وأوضح الاطار أنه "من جهة اخرى تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، و استثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

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