2022/10/20 | 22:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس...

ظهرت المقالة واشنطن: ابتعدنا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وندرس فرض العقوبات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: ابتعدنا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وندرس فرض العقوبات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: ابتعدنا عن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وندرس فرض العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).