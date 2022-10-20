المالية النيابية تتحدث عن مصير سعر الدولار في الحكومة الجديدة

2022/10/20 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، لجوء الحكومة الجديدة الى اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهدة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “إعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق من صلاحية الجهة التنفيذية حصراً (الحكومة)، ولا نعتقد ان هناك أي توجه للحكومة الجديدة بتغيير سعر الصرف، وهذا ما اكدت اكثر من جهة مختصة خلال الفترة الماضية”.

واضاف ان “تغيير سعر الدولار بين حين واخر، يكون له تداعيات كبيرة على السوق المحلي والوضع الاقتصادي بصورة، ولهذا لا نعتقد هناك أي توجه لإعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق حتى من قبل الحكومة الجديدة خلال المرحلة المقبلة”.

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