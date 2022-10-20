2022/10/20 | 22:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد وإصابة 3 منتسبين بينهم ضابط باشتباكات مع داعش بحوض الوقف بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/20 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 3 منتسبين بينهم ضابط باشتباكات مع داعش بحوض الوقف بديالى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 3 منتسبين بينهم ضابط باشتباكات مع داعش بحوض الوقف بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).