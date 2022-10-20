المغرب يوقف شخصين يشتبه بتهريبهما البشر قرب الحدود مع الجزائر

2022/10/20 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة المغربية، الخميس، توقيف شخصين من أفريقيا جنوب الصحراء يشتبه في تحضيرهما لمحاولة دخول غير شرعي إلى جيب مليلية الإسباني بشمال المغرب.

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