2022/10/20 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ul3fyXCmJGo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تكشف لأول مرة تخص الحكومة العراقية الجديدة !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تكشف لأول مرة تخص الحكومة العراقية الجديدة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).