حزب بارزاني يتحدث عن استحقاقات الكرد في التشكيلة الوزارية الجديدة

2022/10/20 | 23:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، عن استحقاقات الكرد في الحكومة العراقية الجديدة.

وقال عارف طيفور، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لوسائل إعلام تابعة إلى الديمقراطي الكردستاني، إن “حصة الكرد في الحكومة المقبلة العراقية هي أربع وزارات على أن تكون ثلاث وزارات من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزارة واحدة سيتم منحها للاتحاد”.

وأضاف العضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أنه “في الأيام القليلة المقبلة، سيزور رئيس الوزراء المكلف أربيل ويناقش مع بارزاني جدول أعمال الحكومة والحصة المخصصة للمكون الكردي.

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