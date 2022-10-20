قوى التغيير الديمقراطية: لن نسمح بالتستر على السرقة الكبرى لأموال الضرائب

2022/10/20 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت قوى التغيير الديمقراطية ،اليوم الخميس، انها لن تسمح بالتستر على السرقة الكبرى لأموال الضرائب، موضحة ان فريق قانوني مختص سيباشر مهامة لمتابعة القضية.وقالت القوى في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: […]

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