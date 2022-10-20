2022/10/20 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح رجال إنقاذ كنديون في تحرير حوت أحدب كان عالقًا في شباك صيد قبالة ساحل جزيرة تيكسادا في كندا، وتبع المنقذون الحوت، حيث تمكنوا في نهاية المطاف من قطع الشباك عنه وتحريره بمساعدة صيادين محليين، وفقًا لوكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ما فعله منقذون عندما رصدوا حوتًا عالقًا في شباك صيد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ما فعله منقذون عندما رصدوا حوتًا عالقًا في شباك صيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).