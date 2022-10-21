وسط حالة غضب شعبي.. تشييع المقدم حيدر الربيعي في العبارة (فيديو)

2022/10/21 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شيع مئات المواطنين الغاضبين ، جثمان المقدم حيدر الربيعي الذي استشهد في هجوم قرب ناحية العبارة بديالى.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان المئات من المواطنين شيعوا وسط حالة غضب شعبي جثمان الشهيد المقدم حيدر الربيعي الذي قضى في هجوم قرب ناحية العبارة بديالى.

وذكر مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، بوقت سابق ان "الحصيلة النهاية للهجوم الارهابي في منطقة الحد الاخضر شمال بعقوبة بلغت استشهاد ضابط برتبة مقدم واصابة اثنين من المنتسبين".

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