ائتلاف المالكي يعلن تعذر رؤية هلال الحكومة السبت المقبل ويتوقع موعداً جديداً

2022/10/21 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عدم قدرة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على تقديم كابينته السبت المقبل، مرجحا تحديد الاثنين او الثلاثاء موعدا رسميا لجلسة الثقة.

وقال القيادي في الائتلاف النائب اسعد البزوني لـ(بغداد اليوم) إن "عامل الوقت وقف حائلا امام السوداني بشأن تقديم كابينته حيث لاتوجد اية مشاكل إلى الآن وعليه فأن الاثنين او الثلاثاء على الأرجح سيعلن عن تقديم الكابينة".

وبين أن "قادة تحالف إدارة الدولة تحدثوا سابقا عن تحديد السبت موعدا لمنح الثقة لكن بصورة غير رسمية كون السوداني لم يبلغ رئاسة البرلمان بإنهاء كابينته واستعداده لتقديمها".

وكانت مصادر سياسية قد ذكرت لـ(بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي طالبوا السوداني بتحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة لإكمال الحوارات".

من جانبه، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "القوى الشيعة سلمت السوداني جميع الاسماء الخاصة بالحقائب الوزارية الشيعية فيما منحته الحرية باختيار الوزراء المرشحين او استبدالهم".

وبشأن حسم المكون السني لأسماء المرشحين للقوى السنية ذكر الفتلاوي ان "الاسماء التي وصلت الى السوداني مكررة وغير كفوءة وبالتالي تمت إعادتها لغرض تغييرها "، فيما بين ان "القوى الكردية سلمت الاسماء المرشحة وطالبت بعدم استبدالها ".

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