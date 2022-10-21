ليفاندوفسكي يعيد برشلونة لسكة الانتصارات

2022/10/21 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقتين 31 و35 رافعا رصيده إلى 11 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف أنسو فاتي الثالث (38).

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